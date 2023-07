BBC | il modello del canone verrà rivisto?

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Parte il riesame ufficiale deldi‘insostenibile’ della BBC The Times, di Steven Swinford e Alex Farber, pag. 1 La BBC sta affrontando una revisione formale sul futuro dei suoi finanziamenti, in seguito alle preoccupazioni del governo che ritiene che ilsia insostenibile. Si prevede che i ministri annunceranno formalmente una revisione deldi finanziamento in autunno, che prenderà in considerazione alternative come l’abbonamento, un prelievo sulla banda larga, l’aumento delle attività commerciali e la pubblicità. La revisione valuterà i consigli da presentare ai ministri nell’autunno del prossimo anno. Lo statuto reale della BBC dovrà essere rinnovato nel 2027. Il rapporto annuale della BBC, pubblicato la scorsa settimana, ha rivelato che il numero di persone che scelgono di acquistare ...

Cinque giorni di bisbigli, speculazioni, ‘indovina chi’ in tutto il paese. Poi per i britannici al mistero è succeduto lo choc. Nel tardo pomeriggio di ieri, la BBC batte la breaking news: è Huw Edwa ...Dopo giorni di sospetti su tutti i più famosi giornalisti della tv britannica è stato rivelato il nome del popolarissimo Huw Edwards accusato dal tabloid Sun, ma non indagato, in una vicenda di foto d ...