Barletta | “L’investimento su Chiara Ferragni? Abbiamo avuto fortuna”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/.mp4 L’Italia è il Paese delle meraviglie, meta di turismo da tutto il mondo. Ma la grande bellezza, da sola, non basta. Chi lo visita necessita infatti di un’accoglienza all’altezza e di servizi che consentano di collegare i grandi centri ai piccoli e preziosissimi borghi. Ecco perché il settore dell’hospitality ha un enorme potenziale ancora da esprimere. Lo spunto d’analisi offerto da Paolo, CEO Arsenale, è di quelli che vanno dritti al punto. “L’Italia non è solo le grandi città, ma è vasta c’è tantissimo da fare, in tutti i piccoli comuni e in tutte quante le varie regioni. Quindi secondo me c’è uno spazio enorme, soprattutto adesso che il mercato è più leisure (orientato al benessere e alle esperienze nel tempo libero, ndr)”, ha spiegato ai nostri microfoni il giovane ...