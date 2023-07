Bari in Jazz | XIX edizione

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Aperto da un live di Mauro & Roberto Esposito il 14 luglio, andrà avanti sino al 7 settembre il Festival metropolitanoIn, uno degli eventi estivi più attesi in Puglia, che arriva quest’anno alla sua diciannovesima. Un cartellone di eventi che spaziano, come abitudine del festival, attraverso un ampio spettro di suoni provenienti da oriente e da occidente, con proposte artistiche che vanno dall’Asia all’America Latina, al bacino mediterraneo, all’Europa., world, rock, musica d’autore, funk sono alcuni degli stilemi che il pubblico troverà scorrendo il programma. Ines Pierucci, Assessora alle politiche culturali e turistiche del Comune di, afferma: «La XIXdiinconferma la nostra città, insieme ai ...

Il primo appuntamento di Notti di Stelle – Summer Edition vedrà sul palcoscenico del Teatro Petruzzelli il 18 luglio alle ore 21 Gonzalo Rubalcaba & Ayme´e Nuviola con il progetto «Viento y Tiempo».