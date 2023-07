Barcellona | i convocati per la tournée negli Stati Uniti

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilha diramato la lista dei calciatori a disposizione di Xavi per le amichevoli pre stagioneDi seguito idelper lain cui affronterà Juve, Arsenal, Real Madrid e Milan.– Ter Stegen, Iñaki Peña y Astralaga; Araujo, Christensen, Marcos Alonso, Koundé, Eric Garcia, Iñigo Martínez, Lenglet, Mika Faye, Valle y Julian Araujo; Oriol Romeu, Pedri, Kessie, Sergi Roberto, De Jong, Gündogan, Gavi, Casadó, Fermín y Aleix Garrido; Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha y Lamine Yamal, Ez Abde

. Atlete: Silvia Avegno (Matarò), Lucrezia Lys Cergol (Pallanuoto Trieste), Caterina ... CT Formiconi2003 2. Italia: Conti, Miceli, Allucci, Bosurgi, Lava, Zanchi, Di Mario, ...... andati in scena dal 6 al 9 luglio a. I sette azzurri in gara hanno conquistato ben 11 ... rivelando l'azzeccato bilanciamento nella scelta dei: veterani e giovanissimi promettenti .... Atleti: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), ... CT Rudic2003 2. Italia: Gerini, Postiglione, Mangiante, Buonocore, Rath, Roberto Calcaterra, ...

Barcellona, i convocati per la tournée: anche Oriol Romeu negli ... TUTTO mercato WEB

Convocati Barcellona per il tour negli USA: quali giocatori sfideranno la Juventus nel Soccer Champions Tour 2023 Il Barcellona ha ufficializzato i convocati che prenderanno parte al Soccer Champions ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ...