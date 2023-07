Barbienheimer | il trailer parodia del crossover tra i due film immagina un mondo in stile Westworld

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Su YouTube è stato condiviso un divertenteditra idi Greta Gerwig e Christopher Nolan, ispirato alla sfida ai box office. Nelle sale americane sta per prendere il via il, lo scontro ai box office tra i duediretti da Greta Gerwig e Christopher Nolan, e ILRidoppiatore ha provato are ildel lungometraggio. Nel video si mostra così quello che accade quando, durante la seconda Guerra Mondiale, i politici dichiarano di aver bisogno di una pausa e un luogo dove eliminare il proprio stress. I dettagli del divertenteNelche unisce le scene di Barbie e ...

Nelle sale americane sta per prendere il via il, lo scontro ai box office tra i due film diretti da Greta Gerwig e Christopher Nolan, e ILRidoppiatore ha provato a immaginare ildel lungometraggio crossover. Nel video si ...... in quello che è stato simpaticamente definito il "". Nelle settimane passate ... una specie di long, con cui farsi finalmente un'idea chiara del tono del film e in cui ammirare ...Nelle sale americane sta per prendere il via il, lo scontro ai box office tra i due film diretti da Greta Gerwig e Christopher Nolan, e ILRidoppiatore ha provato a immaginare ildel lungometraggio crossover. Nel video si ...

Barbienheimer: il trailer parodia del crossover tra i due film ... Movieplayer

Su YouTube è stato condiviso un divertente trailer parodia di Barbienheimer, crossover tra i film di Greta Gerwig e Christopher Nolan, ispirato alla sfida ai box office.