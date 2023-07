Barbie | recensione | quando le idee creano un film iconico

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Diciamoci la verità: chi poteva mai immaginare che undedicato alla bambola più famosa del mondo potesse diventare uno deipiù memorabili del 2023? Disi sapeva poco, anzi pochissimo. I trailer lasciavano intuire quel tanto che bastava per stimolare la curiosità, ponendo l’accento sul tono parodistico, sulle scenografie tinte di rosa e colori pastello, sulla recitazione over the top di Margot Robbie e Ryan Gosling, ma senza scendere troppo nel dettaglio della storia che sarebbe stata raccontata. Una scelta che sarebbe stata audace per qualsiasiuscito in questo periodo, attenti come siamo – fino a darle forse sin troppa importanza – nei confronti della trama, figuriamoci in questo caso. Il buzz virale, composto da reazioni social e divertenti meme (complice anche il tormentone del Barbenheimer), ...