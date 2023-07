Barbie | recensione | life in plastic it' s not fantastic!

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ladi, film di Greta Gerwing con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling nei ruoli della bambolee Ken: meravigliosa follia pop che cattura lo spirito dei tempi. In sala dal 20 luglio. Almeno una volta vi sarà capitato di scrollare la home di Instagram senza riuscire a fermarvi. Un gattino e un servizio fotografico in costume dopo l'altro, provando allo stesso tempo disagio - perché, invece di essere lì, su quella spiaggia, siete nella vostra stanza o in ufficio - e senso di colpa, perché, senza che ve ne rendeste conto, è passata mezz'ora e voi siete ancora lì, col telefono in mano. E con meno soldi sul conto, dato che nel frattempo avete comprato quel costume, sperando di metterlo durante vacanze che non potete permettervi e forse quest'anno nemmeno farete. Con …