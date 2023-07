Barbie è lesbica nel film? Risponde l’attrice Margot Robbie | come stanno le cose

(Di mercoledì 19 luglio 2023)? Dal 20 luglio 2023 arriverà in tutti i cinema del mondo ilsulla famosissima bambola della Mattel e sarà interpretata dache, proprio in merito, ha chiarito la questione.nelProprio, intervistata da Attitude, ha sciolto tutti i dubbi degli estimatori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Barbie è lesbica nel film Esplode il gossip e Margot Robbie risponde Biccy

Barbie è lesbica nel film Risponde l'attrice Margot Robbie: ecco come stanno le cose in attesa dell'uscita al cinema il 20 luglio.Proprio l’attrice, intervistata da Attitude, ha risposto ai tanti che si sono domandati se vedremo Ken omosessuale e Barbie lesbica in sala, se Barbie Land sia davvero così inclusivo come noi tutti ...