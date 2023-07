Barbara Palvin si è sposata | e i suoi abiti sono sogni glamour ma anche Dylan Sprouse non scherza

(Di mercoledì 19 luglio 2023) In Ungheria, Paese d'origine di lei,convolati a nozze. Secondo i rumors festeggeranno in grande stile il prossimo autunno in California, ma a guardarli, sul fronte look, hanno già regalato (entrambi) perle modaiole nuziali da favola. Ecco tutti i wedding dress (tre per la modella!)

Chi, invece, è felicissima, è la modella: si è sposata in gran segreto! (foto Ansa) Secondo i beneinformati non ci sarebbero drammi perché la storia d'amore si è semplicemente esaurita.... salito alla ribalta con la serie di Disney Channel Zack e Cody al Grand Hotel insieme al fratello gemello Cole Sprouse, è convolato a nozze con la supermodella ungherese. Il ...I matrimoni VIP 2023 vedranno protagoniste molte giovani coppie, dae Dylan Sprouse a Millie Bobby Brown e Jake Bonjovi . Fiori d'arancio in vista anche per Bella Thorne e Mark Emms e ...

Dylan Sprouse e Barbara Palvin sposi, la cerimonia segreta in Ungheria dopo 5 anni d'amore Fanpage.it

Per Barbara Palvin, three is a magic number, e tre sono stati gli abiti da sposa griffatissimi che la modella ha indossato per le nozze (intime) con Dylan Sprouse, elegantissimo anch'egli in smoking ...L'attore Dylan Sprouse e Barbara Palvin, dopo cinque anni insieme, si sono sposati vicino a Budapest con una cerimonia top secret.