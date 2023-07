(Di mercoledì 19 luglio 2023) Si annunciano come "al" e come novelli Robin Hood hanno deciso di mettere a segno delle 'incursioni' notturne perre generi alimentari da regalare a chi ne ha bisogno. La ...

...come "al contrario" e come novelli Robin Hood hanno deciso di mettere a segno delle 'incursioni' notturne per lasciare generi alimentari da regalare a chi ne ha bisogno. La sedicente '' ha ...Furti di gasolio e benzina dai camion Roma. Unadidi carburante è stata scoperta dalla polizia con taniche piene, attrezzi e una pompa elettrica per aspirare l'oro nero: 3 uomini e una donna, di età tra i 46 e i 28 anni, tutti con ...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei: furti e danni in ... Assenti Baschirotto, Dermaku, Hjulmand,, Helgason, Almqvist e Rafia, arrivato nel primo ...

Banda di 'ladri al contrario' lascia viveri per i poveri Euronews Italiano

Si annunciano come "ladri al contrario" e come novelli Robin Hood hanno deciso di mettere a segno delle 'incursioni' notturne per lasciare generi alimentari da regalare a chi ne ha bisogno. La ...MARTELLAGO - Due raid in tre notti, ma stavolta i ladri se la sono dovuta filare scornati, lasciando però i soliti danni. Continuano le scorribande dei predoni nelle case vuote per ferie, ...