Balogun | il prezzo dell’Arsenal non l’unico rischio per l’Inter! Nel mirino

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’Inter per quanto riguarda l’attaccante lavora su più fronti mantenendo vive tutte le piste, e a tal proposito non ha ancora abbandonato quella legata a. Unimportante oltre il costo. ANCORA NEL– Sfumata la pista che porta a Romelu Lukaku, l’Inter è alla ricerca del nuovo attaccante titolare pronto a giocarsi una maglia da titolare con Marcus Thuram per affiancare Lautaro Martinez. A differenza dell’attaccante belga,resta un profilo tutt’oggi seguito dall’Inter, nonostante la richiestasfiori i 50 milioni di euro. Con i suoi 22 anni, infatti, l’attaccante statunitense sarebbe anche un investimento per il futuro. E, per caratteristiche darebbe qualcosa di più e di diverso all’attacco nerazzurro. Un...