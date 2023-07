Baby gang | Massimiliano Romeo | Sanzioni e stop agevolazioni fiscali | responsabilizziamo le famiglie

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Massiliano, capogruppo della Lega in Senato, è ospite di Io sono la mia legge – Parlamentari scatenati, la rubrica dedicata ai disegni di legge dei parlamentari. L'Onorevole, intervistato da Costanza Cavalli, ha presentato il Disegno di legge "Norme in materia di delinquenza minorile". Il provvedimento - che parla di emergenza sociale in atto - inserisce limiti alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, per esempio quando il minore agisce per motivi abietti, futili o con crudeltà; prevede la procedura di ammonimento per gli ultradodicenni; aumenta le pene nei confronti dei genitori che non adempiono all'obbligo scolastico nei confronti dei figli. "Il fenomeno delleè in continua crescita", spiega, "Per questo dobbiamo tener conto dell'educazione e del reinserimento nella società ma ...