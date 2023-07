Aviaria | Oms | “Virus preoccupa | altamente pericoloso per l’uomo”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il dg Ghebreyesus: "Focolaio nei gatti in Polonia conferma continua circolazione, monitoriamo" Ildell’influenzaA/H5N1 “è particolarmentente perché noto per essereper, sebbene non sia mai stato dimostrato che sia facilmente trasmissibile tra le persone”. Lo ha sottolineato in conferenza stampa il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in riferimento al focolaio diregistrato nei gatti in Polonia. “Il primo – ha ricordato il Dg Oms – in cui viene segnalato un numero elevato di felini contagiati in un’ampia area geografica”. “Questo focolaio è un altro esempio della continua circolazione e del rischio delH5N1, che dallo scorso anno ha ...

Leggi anche: in Polonia primo focolaio nei gatti "Questo focolaio è un altro esempio della continua circolazione e del rischio del virus H5N1, che dallo scorso anno ha causato un aumento ...Nel nostro Paese la sorveglianza era già attiva da tempo, ma inevitabilmente l'asticella si è dovuta alzare, soprattutto dopo le conferme che il virus dell'sta circondando anche fra i ...In una dichiarazione congiunta FAO,e WOAH affermano che sebbene le continue epidemie di influenzacolpiscano in gran parte gli animali, i focolai rappresentano un rischio anche per l'...

OMS: allarme aviaria nei gatti. In due settimane salgono a 29 i casi di gatti infetti Il Riformista

Lo ha sottolineato in conferenza stampa il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in riferimento al focolaio di aviaria registrato nei gatti in ...A preoccupare maggiormente, così come riporta anche il quotidiano Repubblica , sono gli animali domestici, poiché il virus dell’aviaria è stato rilevato anche tra cani e gatti in Polonia, dove sono mo ...