Aversa | controlli in officine | trovati addetti in nero

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Caserta. Piccole aziende, soprattutto fabbriche di scarpe emeccaniche, nel mirino deicontro i reati ambientali effettuati dalla Polizia Locale dicon i soldati del Comando Raggruppamento Campania dell’Esercito italiano. Iavvengono tutte le settimane e sono disposti dalla cabina di regia della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli e presieduta dall’incaricato di governo Ciro Silvestro. Adin due fabbriche di scarpe, dove sono state identificate 18 persone, sono emerse violazioni per la sicurezza sul lavoro e fatte sanzioni per quasi 6 mila euro (5.896 €). In una carrozzeria situata nei pressi del cimitero sono statitre lavoratori di cui due in. Gli agenti della Polizia locale guidati dal ...