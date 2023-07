Avellino | primi tre test stagionali | ecco le avversarie

Leggi su anteprima24

Tre allenamenti congiunti per l'di Massimo Rastelli. Il primo in agenda è in programma per sabato 22 luglio (ore 18) contro la Rappresentativa Locale "Amici di Palena e degli Angeli di Palena. Mercoledì 26 Luglio 2023 (ore 17.30) contro il Casalbordino. Sabato prossimo, 29 giugno (ore 17.30) sfida contro il Chieti (Serie D) dell'ex, Matteo Ardemagni. Gli orari d'inizio sono suscettibili di variazioni.