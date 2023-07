Autistico si diploma col massimo ed entra in Conservatorio | una storia di riscatto da Scampia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Unadiarriva da, quartiere di Napoli: un ragazzosi èto coldei voti ed orain. Lo racconta Il Mattino. Il ragazzo, affetto da disturbi dello spettro, definito come un giovane brillante, era iscritto all'ISIS Melissa Bassi, indirizzo musicale. L'articolo .

Oltre alsei riuscita a cambiare a maturare nella consapevolezza dei tuoi limiti sei ... Sara eri piccola, indifesa, sola con te stessa adesso sei di supporto al tuo amicoquando è giù ...Oltre alsei riuscita a cambiare a maturare nella consapevolezza dei tuoi limiti sei ... Sara eri piccola, indifesa, sola con te stessa adesso sei di supporto al tuo amicoquando è giù ...

Scampia, il riscatto di Luca: autistico, si diploma con il massimo dei ... Grande Napoli

PESCARA – “Reunion” della V^ C – Igea avvenuta presso lo stabilimento balneare “Aurora” di Pescara in data 17.07.2023 in occasione del conseguimento del diploma quinquennale presso l’Istituto Tecnic ...L'istituto Melissa Bassi di viale della Resistenza, nel quartiere di Scampia, è uno degli istituti scolastici più importanti e frequentati dell'area nord, ma con un ...