Austria | TikToker avverte | Qui non dovete fidarvi di nessuno | ho vissuto un' esperienza da incubo

(Di mercoledì 19 luglio 2023), unaracconta di averun'imbarazzantissima qui. Ecco cosa le è successo L'è una nazione ricca di attrazioni turistiche, con una storia affascinante, paesaggi mozzafiato e una cultura vibrante. Vienna, ad esempio, è una città ricca di storia e cultura. Si possono visitare il palazzo di Schönbrunn, l'Opera di Stato, la Cattedrale di Santo Stefano, il Palazzo Belvedere, il Museo di Storia dell'Arte e molto altro. Esistono, tuttavia, altre città ricche di interesse. Una di queste è Salisburgo, conosciuta come la città natale di Mozart, qui è possibile vedere il Forte Hohensalzburg, la Residenza, il Giardino Mirabell e ammirare l'architettura barocca in ogni angolo del posto. Non lontano dal luogo in questione c'è anche Salzkammergut, una regione pittoresca, ...

«Ma in Europa non bevono acqua»: il dubbio degli americani diventa un trend su TikTok VIDEO leggo.it

The TikToker was buying a bottle of white wine in a Publix store when the self-checkout machine called him out on his purchase leaving him stunned and slightly embarrassed ...