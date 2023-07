Aurora Ramazzotti in aereo? Il fesso sfotte Goffredo | figuraccia atroce | Guarda

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Sempre nel mirino, anche in modo superfluo e ingeneroso. È questo, spesso, il destino dei vip. Soprattutto se, come, si espongono parecchio, raccontando passo dopo passo la loro vita sui social. E la figlia di Michelle Hunziker ed Eros, su Instagram, si presta a un racconto infinito, continuativo, capillare. E così eccoci al caso del "primo volo per banano". Ovvero,racconta il primopreso da Cesare, il figlio che ha avuto conCerza insieme a tutta la sua famiglia. Nelle stories,ha pubblicato una foto proprio dimentre tiene in mano lo scalda-latte portatile, il tutto a bordo dell'. Dunque i soliti perditempo hanno scelto di commentare la foto, con registro ...

... estate bollente in Sardegna C'E' ANCHE TOMMASO ZORZI Fotogallery - Michelle Hunziker in partenza per le vacanze cone tutta la big family NUOVA COPPIA Fotogallery - Micaela ...Tags: alessia macari figlia alessia macari marito sifb Articolo precedente Primo volo in aereo per il figlio diPrimo volo per il piccolo di casa che da MiIlano è arrivato in Sardegna La coppia trascorrerà le vacanze con la mamma e le sorelleè emozionata per il primo volo di Cesare . La 26enne è partita da Milano, destinazione Sardegna. Con lei, nella prima vacanza da mamma, c'è il compagno Goffredo Cerza , mamma ...

Aurora Ramazzotti parte per le vacanze in Sardegna con il figlio Cesare e il compagno Goffredo. C'è anche mamma Michelle Hunziker ...Primo viaggio in aereo per Cesare Augusto, che è volato in Sardegna con la famiglia al completo. Insieme ai neo genitori anche nonna Michelle Hunziker e lo zio acquisito Tommaso Zorzi. Pensare che lo ...