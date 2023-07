Aurelio De Laurentiis nominato membro della Commissione Competizioni per Club UEFA | Potrà influenzare le decisioni su campionato e Champions

Tramite il profilo social ufficiali, il presidente del NapoliDefa sentire il suo cordoglio per la scomparsa di Andrea Purgatori. Comments commentsPer il georgiano, autore di 12 reti e 13 assist alla prima stagione in Serie A, l'offerta del presidenteDeprevede un rinnovo fino al 2028, con opzione per il 2029, a cifre più ...Il presidente del Calcio NapoliDeè stato nominato ufficialmente dalla UEFA membro della Commissione Competizioni per Club. Il mandato avrà durata quadriennale. Un successo per il patron di Filmauro, che ...

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato nominato membro della Commissione Competizioni per Club UEFA per il periodo 2023-2027. Questo prestigioso incarico dimostra il suo impegno nel calcio europeo. Il quotidiano Tuttosport ha scritto un commento in merito all'arrivo di Victor Osimhen, al ritiro di Dimaro.