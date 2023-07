Aurelio De Laurentiis nominato membro della Commissione Competizioni per Club UEFA | Deciderà anche su campionato e Champions

Si tratta di un articolo dedicato aDe, proprietario e presidente del Napoli che parte della tifoseria azzurra ama scarsamente, tanto da indirizzargli lo sgradevole aggettivo ...Tramite il profilo social ufficiali, il presidente del NapoliDefa sentire il suo cordoglio per la scomparsa di Andrea Purgatori. Comments commentsPer il georgiano, autore di 12 reti e 13 assist alla prima stagione in Serie A, l'offerta del presidenteDeprevede un rinnovo fino al 2028, con opzione per il 2029, a cifre più ...

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato nominato membro della Commissione Competizioni per Club UEFA ...Il quotidiano Tuttosport ha scritto un commento in merito all'arrivo di Victor Osimhen, al ritiro di Dimaro.