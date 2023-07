Aubameyang pronto al ritorno in Ligue 1 | è vicinissimo al Marsiglia!

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 19 luglio 2023)è vicino a diventare un nuovo giocatore del Marsiglia. La trattativa potrebbe subire un’ulteriore accelerata nelle prossime ore, col club francese che spinge per riportare in1 il franco-gabonese. Persarebbe infatti unnel calcio francese, dopo gli esordi nel professionismo avvenuti proprio tra2 e1. In questi giorni è previsto l’incontro chiave tra la dirigenza del Chelsea e quella dell’OM, per definire i dettagli dell’operazione. Il Chelsea, pur di liberarsi di un ingaggio pesante, per un giocatore che non fa più parte del piano tecnico, può andare incontro al Marsiglia sul costo del cartellino. Il contratto, su cui il club francese ehanno già trovato l’accordo, prevede una ...