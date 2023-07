Attacco ucraino in una base militare in Crimea | evacuate migliaia di persone

LOccidente collettivo e' pronto a chiudere un occhio su qualsiasiterroristico che il regime di Kiev organizza nel nostro Paese. In questo caso, non rifuggono da alcun silenzio. Questa non e' ...Si è trattato di un. 'Si prevede di evacuare temporaneamente i residenti di quattro insediamenti: si tratta di più di 2.000 persone', ha dichiarato il governatore insediato in Russia ......Telegram il presidenteVolodymyr Zelensky, che ha dichiarato di aver 'ascoltato le informazioni sugli attacchi russi notturni a Odessa e ad altre regioni'. 19 lug 09:47 Kiev rivendica...

Ucraina, nuova notte di esplosioni a Odessa - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Inter alla ricerca di portieri sul calciomercato per il post Onana: Sommer è più vicino, mentre Marotta ha pronto il piano B in alternativa a Trubin ...Oltre 2.000 persone nei pressi della base militare di Kirovske in Crimea sono state evacuate oggi a causa del fuoco. Lo ha affermato il governatore nominato ...