ATP Gstaad 2023 | mercoledì di lotta in Svizzera | Thiem sorpreso da Medjedovic Avanti Hanfmann | Bergs e Kecmanovic

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Va in archivio la terza giornata dell’ATP 250 di, e sulla Roy Emerson Arena il programma si è significativamente allungato in questo primo blocco di ottavi di finale. Tutto a causa delle grandi lotte che ci sono state nei primi tre confronti disputati sul campo intitolato a una delle grandi leggende del tennis australiano. Ad aprire il programma è Zizou: il belga, nella sfida tra qualificati con l’austriaco Jurij Rodionov, vince un match di quasi tre ore terminato per 7-6(8) 4-6 7-6(4). Tanta la battaglia, ma un solo reale rischio di perdere per, che se si eccettua la parte finale del secondo set ha rischiato sul 4-4 del terzo parziale, con due palle break annullate. Il prossimo avversario sarà il serbo Miomir, vincitore dell’unico confronto odierno che si è concluso in due set, con il ...

Il serbo Hamad Medjedovic, in corsa per un posto alle Next GenFinals, ha raggiunto il primo quarto di finale. All'EFG Swiss Open, l'250 in Svizzera trasmesso su SuperTennis e SuperTenniX, ha sconfitto 75 26 63 l'ex numero 3 del mondo Dominic Thiem dopo due ore e 15 minuti di partita. Un bel regalo per il ventesimo ...... reduce dai quarti a Roma e dalla semi a Maiorca, ce lo ricordiamo per la vittoria che ottenne ai danni di Lorenzo Musetti a Madrid (e, tornando indietro nel tempo, per una finale qui apersa ...Al torneo250 di, dopo aver reagito nel secondo set, Dominic Thiem è crollato sotto i colpi di un solido Hamad Medjedovic . L'ex numero tre del mondo aveva interrotto all'esordio un ...

Il mancino bernese costretto alla resa dal serbo di Miomir Kecmanovic (Atp 44), in una sfida combattuta davvero soltanto nel primo set ...Dominic Stricker (ATP 106) non ce l'ha fatta ad estromettere la testa di serie numero 2 del tabellone di Gstaad. Contro Miomir Kecmanovic (41) l'elvetico ha pagato caro l'incostanza alla battuta ...