Atp Bastad 2023 | Musetti vince derby con Arnaldi e va ai quarti

(Di mercoledì 19 luglio 2023), 19 lug. (Adnkronos) - Lorenzountiratissimo, al tie-break del terzo set con Matteoe si qualifica per idi finale del torneo Atp diin Svezia. Il carrarino numero 16 Atp e 3 del seeding si è imposto sul connazionale con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6 (8-6) al settimo match point della partita, in 2 ore e 35 minuti di gioco.

