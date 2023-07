Atp Bastad 2023 | Musetti vince derby con Arnaldi e va ai quarti

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il toscano si impone in 3 set nella sfida tutta italiana Lorenzountiratissimo, al tie-break del terzo set con Matteoe si qualifica per idi finale del torneo Atp diin Svezia. Il carrarino numero 16 Atp e 3 del seeding si è imposto sul connazionale con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6 (8-6) al settimo match point della partita, in 2 ore e 35 minuti di gioco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

