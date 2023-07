Atletica | Tre test saltati in 12 mesi | Amusan nel mirino dell' antidoping

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 19 luglio 2023) "Sono pulita, ai Mondiali ci sarò" ROMA - Rischio squalifica per Tobi, campionessa iridata e primatista mondiale dei 100 ostacoli. È la stessa atleta nigeriana a rivelare via social di essere stata accusata di aver saltato trein 12, scenario che potrebbe far scattare una