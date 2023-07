Atletica | tre test antidoping saltati per Tobi Amusan | la campionessa del mondo dovrebbe essere squalificata

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Colpo di scena neldell’. Manca meno di un mese ai Mondiali che si svolgeranno in quel di Budapest e rischia di non esserci una delle atlete più attese:. La fenomenale nigeriana, detentrice del titolo dei 100 ostacoli e, soprattutto, primatista dello scorso anno in quel di Eugene, potrebbeper doping. A segnalarlo è proprio lei sul profilo Instagram: “L’Athletics Integrity Unit mi ha accusato di una presunta violazione delle regole per aver saltato trein 12 mesi”. E aggiunge: “Ho intenzione di combattere contro questa accusa e il mio caso sarà deciso da un tribunale di tre arbitri prima dell’inizio dei Campionati deldel mese prossimo”. Foto: Lapresse

Non va oltre il decimo posto il campione europeo indoor del peso Zane Weir (Fiamme Gialle) che lancia 20,02 al primo, 20,01 al secondo e 19,82 al terzo, senza poter procedere ailanci di finale, ..."Dall'altra parte abbiamoragazzi che stanno crescendo come Carlos Alcaraz , Holger Rune e ... Qualcosa è cambiato rispetto a quel periodo dalla preparazione, agli staff, a cosa ruota ...Ci sonomodi di assistere ad una partita di calcio oppure di seguire le vicende che ormai appaiono in ...ridicolo visto che non abbiamo una racchetta in mano e non corriamo in una gara di. ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal

La campionessa del mondo nigeriana e detentrice del record mondiale Tobi Amusan ha riferito oggi sul suo profilo Instagram di essere stata accusata di violazione delle regole antidoping. "L'Athletics ...Ultimo tentativo in extremis per la 4x100m italiana al maschile: l'obiettivo degli azzurri, campioni olimpici in carica, è quello di agguantare la qualificazione ai Mondiali. Per volare in terra magia ...