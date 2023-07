Atletica | Samuele Ceccarelli torna in gara | weekend di fuoco tra la 4×100 e un assolo individuale

(Di mercoledì 19 luglio 2023)tornerà in, a livello, sabato 22 luglio al Meeting di Trieste. Il Campione d’Europa dei 60 metri non si esibisce dallo scorso 27 giugno, quando corse un interessante 10.15 (0,6 m/s di vento a favore) al Golden Spike di Ostrava, giusto quattro giorni dopo il trionfo agli Europei a squadre. A Chorzow si impose in 10.13 (0,6 m/s di brezza alle spalle), eguagliando il personale che aveva siglato il 2 giugno al Golden Gala di Firenze. Tre prestazioni confortanti stampate lungo un mese di giugno particolarmente interessante, che hanno ribadito come il velocista toscano possa essere protagonista anche sui 100 metri dopo il trionfo continentale in sala. Il 23enne sarà il nome di lusso dell’evento nel capoluogo giuliano e punta a ritoccare il proprio personale in quella che sarà, insieme ai ...

Il campione d'Europa indoor dei 60 metriCeccarelli , gareggerà al campo d'Draghicchio nei 100 metri. L'atleta in settimana sarà impegnato con una 4 100 a Grosseto in programma per ......Il campione europeo dei 100 metri al lavoro in laboratorio e in pista. ROMA -Ceccarelli, medaglia d'oro nei 100 metri ai recenti Giochi Europei di Cracovia, ha svolto una serie di test di laboratorio e in pista. Le prove, finalizzate a verificare l'equilibrio nella ...

Ultimo tentativo in extremis per la 4x100m italiana al maschile: l'obiettivo degli azzurri, campioni olimpici in carica, è quello di agguantare la qualificazione ai Mondiali. Per volare in terra magia ...