Atletica | Linda Olivieri vince nel Continental Tour Abdikadar | Bussotti e Mosetti piazzati

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 luglio 2023)ha vinto i 400 metri ostacoli a Lappeenranta (Finlandia), dove è andata in una scena una tappa del World(livello bronze, il quarto circuito internazionale itinernate per importanza). L’azzurra si è imposta con il tempo di 56.86 (il suo stagionale è di 56.05), riuscendo a precedere la finlandese Kristiina Halonen (57.00). Nella stessa sede Mohad Abikadar ha chiuso al terzo posto sui 1500 metri con il crono di 3:39.03 mentre Joaosi è fermato in quinta piazza (3:39.31) nella gara vinta dal padrone di casa Joonas Rinne (3:37.80). Quarto posto per Niclasui 100 ostacoli (13.32, 0,5 m/s di vento a favore), dominati dalla finlandese Reetta Hurske (13.11 dopo il 12.98 della batteria). A Celle Ligure (in provincia di Savona), invece, si ...