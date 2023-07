Atletica | i convocati della 4×100 | Tortu | Patta e Ceccarelli guidano l’Italia a Grosseto | obiettivo Mondiali

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Antonio La Torre, Direttore TecnicoNazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per la staffettache correrà venerdì 21 luglio a. Il quartetto tricolore sarà impegnato allo Stadio Zecchini, all’interno del programmaprima giornata dei Campionati Italiani juniores. La volata degli azzurri è stata programmata in extremis con l’intento di migliorare il 38.38 corso lo scorso 7 maggio a Firenze e di mettere al sicuro la qualificazione aidi Budapest.è infatti settima nella classifica che promuove gli otto migliori tempi alla rassegna iridata e deve cercare di limare quel crono per evitare spiacevoli sorprese (la finestra di qualificazione si chiuderà il 30 luglio). Spiccano due Campioni Olimpici ovvero ...

Stade de Charlety, Parigi. È qui che dall'8 al 17 luglio si sono svolti i World Para Athletics Championships, Mondiali diParalimpica. Tra idella squadra italiana anche quattro atleti delle fila di GSH Sempione 82 A. S. D. a cui se ne aggiunge uno della squadra nazionale danese: Riccardo Bagaini, ...Aggiungendo a questo la presenza tra idi alcuni vicecampioni del mondo Under 20 (... qualità e idee in fase offensiva, tenacia, ordine e applicazione in fase difensiva ottima tenuta...

Negli scorsi minuti è stato rilasciato il novero dei 16 giocatori che, dal 24 luglio (28 per Simone Fontecchio, a causa delle immancabili clausole NBA), affronteranno il training camp di Folgaria. Da ...Mondiali di atletica paralimpica di Parigi: 12 medaglie, 10 pass per Parigi 2024, un primato mondiale e due record europei per gli azzurri ...