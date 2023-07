Atletica | Europei Roma 2024 Da settembre visita Olimpico con avatar

"La partnership con XMetaReal per la realizzazione del Metaverso imprime una svolta all'organizzazione deglie consentirà agli appassionati dell'di immergersi in uno spazio moderno, ......Stampa Articoli correlati AREZZO - Il Meeting Nazionale di Ancona apre il 2021 dell'Alga... Regione supera anticipatamente il target di spesa dei Fondi19 Luglio 2023 Toscana News © ...La 21enne figlia di Fiona May si trasformerà in avatar per il progetto legato aglididi Roma del 2024 di Redazione Online I n attesa di volare verso i Mondiali assoluti di Budapest ...

Metaverso ai campionati europei di atletica leggera di Roma 2024 WIRED Italia

A partire da settembre tutti gli appassionati dell'atletica potranno iniziare a esplorare i luoghi degli Europei, dove la prossima primavera (7-12 giugno) gareggeranno i migliori atleti del continente ...Nella scorsa edizione Under 20 l'Azzurro vinse il bronzo. Seguito da Coach Licciardello alle Fiamme Gialle, insieme a Ricci e Melluzzo ...