Atalanta | un attaccante lascia il ritiro

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L'dell'Moustapha Cissé hato oggi ildi Clusone per aggregarsi alla squadra Under 23 che ha...

Moustapha Cisse ha lasciato il ritiro dell'in Valle Seriana per raggiungere l' Under 23 coordinata da Francesco Modesto , che sta ultimando la preparazione a Zingonia. L'classe 2003 è reduce da una stagione calcistica ...Sul giocatore c'era anche l'. 2023 - 07 - 19 14:50:16 Inter, ufficiale la cessione di Males Darian Males è un nuovo giocatore dello Young Boys. Il giovaneè stato ceduto a titolo ...Moustapha Cisse ha lasciato il ritiro dell'in Valle Seriana (albergo a Castione della Presolana, allenamenti a Clusone) per unirsi ... Quanto a Cisse,della Guinea classe 2003, è ...

(ANSA) - BERGAMO, 19 LUG - Moustapha Cisse ha lasciato il ritiro dell'Atalanta in Valle Seriana (albergo a Castione della Presolana, allenamenti a Clusone) per unirsi alla squadra Under ...Moustapha Cisse ha lasciato il ritiro dell'Atalanta in Valle Seriana (albergo a Castione della ... esonerato nel finale della scorsa stagione proprio dall'AlbinoLeffe. Quanto a Cisse, attaccante della ...