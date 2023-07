Atalanta | due nomi per il dopo Hojlund

Commenta per primo Niente sconti, né contropartite tecniche ( Van de Beek, Fred, Elanga, Greenwood o l'ex nerazzurro Amad Diallo ). L'continua a chiedere 70 milioni di euro per l'attaccante danese Rasmus Hojlund , nel mirino del Manchester United pronto ad avanzare una nuova offerta al club bergamasco. Che ha già ...... e alcuni residenti/villeggianti di Forte dei Marmi che accusavano un amico deidi aver urinato su una porta. In queste nuove immagini si vede il centrocampista exprovare a chiarirsi ...... quando uno deio tre posti d'attacco (dipende se Gasperini opterà per il 3 - 4 - 3 o il 3 - 4 - 1 - 2) sarà suo. Lookman è un titolarissimo di questa, dopo la bella stagione d'esordio (...

Toloi: “Orgoglio iniziare nona stagione all’Atalanta. Le due partite più belle…” ItaSportPress

Il Manchester United ha messo nel mirino l'attaccante dell'Atalanta Rasmus Hojlund, ma la Dea non ha intenzione di fare sconti per il danese ...Non solo Brescia, c'è anche la Spal. Il Perugia spera di tornare in B, ma la questione stadio non sembra risolta. Niente Alcione in C: l'Arena non è agibile. Se ci sarà un posto in più andrà al Fano ...