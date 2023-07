Assoricambi - Obiettivo efficienza e redditività

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nel vasto mondo automotive, che vale alcuni punti di Pil, i ricambisti sono una nicchia. E tuttavia il ruolo di questo settore è decisivo per la mobilità delle persone e per la sicurezza stradale. Lo dimostrano i numeri di, primo consorzio di ricambisti in Italia: 112 aziende associate per un fatturato aggregato da vendita che l'anno passato ha sfiorato i 300 milioni di euro e oltre 1.400 autoriparatori indipendenti affiliati ad Assoservice, il programma officine del consorzio. Certo, si tratta di imprese prevalentemente piccole solo una dozzina supera i 5 milioni annui di ricavi ma molte hanno fatto un importante salto di qualità in termini di finanza, controllo di gestione, efficientamento dei processi, gestione delle risorse umane. Un approccio da aziende strutturate che la dirigenza che negli ultimi anni ha guidato il consorzio ha individuato quale ...