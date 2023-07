(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ex direttore della Dermatologia in Versilia e prima ancora facente funzioni a Livorno, aveva 85 anni

Asl in lutto, è morto il dottor Vincenzo Cariello LA NAZIONE

Livorno, 19 luglio 2023 - È scomparso questa notte nella sua abitazione di Livorno all'età di 85 anni Vincenzo Cariello, indimenticato ex direttore della Dermatologia in Versilia e prima ancora dirett ...Lutto nel 118 per la morte del dottor Giulio Carnevale. A darne notizia è l'asociazione Nessuno Tocchi Ippocrate con un post. "Oggi il 118 della Asl Napoli 2 Nord è in lutto, ci lascia Giulio Carneval ...