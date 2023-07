Asl attivano telemonitoraggio e assistenza domiciliare contro emergenza caldo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos Salute) -: questa la strategia delle aziende sanitarie per proteggere i pazienti fragili dall’ed evitare l'affollamento dei pronto soccorso. Le Asl si sono attivate per "monitorare i pazienti fragili al proprio domici

Abbiamo ricevuto rassicurazioni sulla volontà dia trovare, nel breve volgere di due giorni, una soluzione rapida per affrontare l'urgenza, in attesa di analizzarne altre'.Il dipartimento trasmette poi il bollettino allee al Comune di Roma cheil flusso informativo locale: enti locali, ospedali e case di cura, case di riposo per anziani, organizzazioni di ...Inoltre, il Dipartimento trasmette il bollettino allee al Comune di Roma cheil flusso informativo locale: enti locali, ospedali e case di cura, case di riposo per anziani, ...

Asl attivano telemonitoraggio e assistenza domiciliare contro ... Tiscali Notizie

Le Asl si sono attivate per "monitorare i pazienti fragili al proprio domicilio e tenere tutti i canali di comunicazione aperti con i cittadini, dai tradizionali numeri verdi ai social network, per ...Aumenta il caldo e aumentano i ricoveri negli ospedali. Sono soprattutto gli anziani ad essere colpiti da questa terribile ondata di calore in Italia. Ma non solo: turisti, giovani, neonati. Insomma, ...