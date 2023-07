A seguire, tra gli altridi prime time: 'Modalità Aereo' su Rai2 (860.000 spettatori, share 6.2%), 'Filorosso' su Rai3 (721.000 spettatori, share 5.7%), 'In Onda Prima Serata' su La7 (583.tv ieri 18 luglio 2023: In Onda chiude 583mila spettatori per il 4,1% di share Italia 1neglitv con Radio Norba Cornetto Battiti Live , che ha fatto ballare 1.506.000 spettatori pari al 13.3% di share. Segue Rai1 con la fiction Un Cuore Due Destini , che ha appassionato 1.Nonostante ciò, la seriela serata. In discesa anche Battiti Live, che si ferma 1.2 milioni ...tv martedì 18 luglio 2023: preserale e access prime time Techetechetè ancora una volta sopra ...

Ascolti tv, vince 'Battiti Live' su Italia 1 Adnkronos

Testa a testa con la fiction di Rai1 'Un cuore, due destini', ma lo show musicale, nel periodo di sovrapposizione tra i due programmi, è risultato più visto ...Il palinsesto di martedì 18 luglio ha offerto musica, film e fiction e il programma più visto è stato il dramma francese 'Un cuore, due destini'. Ecco i numeri.