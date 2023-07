Ascolti tv ieri | Battiti Live trionfa | cala UnoMattina e vince Morning News

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Glitv di, martedì 18 luglio 2023, vedono il trionfo disu Italia 1. La terza puntata del programma musicale condotto da Alan Palme Elisabetta Gregoraci ha subito un leggero calo rispetto a sette giorni fa ma comunque ha vinto la prima serata in share ottenendo un netto di 1.506.000 spettatori pari al 13.3%. Su Rai1 la serie Un Cuore, Due Destiniin termini assoluti: 1.720.000 telespettatori, share 12.1%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Canale 5 film Paolo Borsellino 1.141.000, 9.4% Rai2 film Modalità Aereo 860.000, 6.2% Rai3 Filorosso 721.000, 5.7% Rete 4 Delitti ai Caraibi 545.000, 4.1% La7 In Onda Estate 583.000, 4.1% TV8 Chi Vuole Sposare mia Mamma o mio Papà? 234.000, 1.7% ...

tv,sera: Un cuore due destini vs Paolo Borsellino. Auditelsera, 18 luglio 2023 Sfida Rai1 vs Canale 5: "Un cuore due destini" contro il film "Paolo Borsellino". Chi ha vinto Rai ...Quando si parla di programmi estivi, viene spontaneo pensare al reality show di Canale 5, che ogni settimana domina la sfida deglitv: la quarta puntata, andata in onda, ha registrato ...TV17 luglio 2023: Estate in Diretta ottiene 1.47 milioni di spettatori per il 17,9% di share Rai1 negliTV17 luglio 2023 per il pomeriggio arriva con il TG1 Economia a 2.

Ascolti TV ieri 17 luglio 2023: In Onda travolge Controcorrente Affaritaliani.it

Ascolti tv martedì 18 luglio: Battiti Live, Paolo Borsellino e Un cuore, due destini, ecco chi ha vinto la gara in termini di ascolti ...ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 18 luglio 2023 Su Rai 1 è andata in onda la serie tv Un cuore, due destini. Su Rai 2 Modalità aereo. Su Rai 3 Filorosso.