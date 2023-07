Arzano | Rione 167 | occupazioni abusive | continuano i controlli

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 19 luglio 2023): Carabinieri scoprono abusi nel167 durantesu edilizie popolari. Sequestri e denunce in corso I Carabinieri della Tenenza di, durante un controllo disposto dalla compagnia di Casoria, hanno eseguito un sequestro preventivo di un alloggio popolare nel167. I militari hanno constatato che ignoti avrebbero danneggiato la porta di ingresso dell’appartamento nel comune a Nord di Napoli verosimilmente per stabilirsi abusivamente e quindi senza avere i requisiti previsti dalla Legge. Durante i– sempre i Carabinieri di– si è accertato che in un altro appartamento marito e moglie avevano creato un allaccio abusivo alla corrente elettrica e per questo i militari hanno denunciato i 2. La posizione dei coniugi è ...