Arabia Saudita | Mahrez passa all’Al-Ahli | trovato l’accordo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Accordo raggiunto tra Manchester City e Al-per ilggio di Riyad: agli inglesi vanno 35 milioni Riyadnon vola con il resto del Manchester City in estremo oriente per la tournée asiatica della squadra di Guardiola. Il centrocampista infatti hacon l’Al-. Secondo quanto riportato Sky Sporttra le due parti: 35 milioni alla squadra inglese.

... attaccante rientrato recentemente al Celta Vigo dopo un prestito in, per aver abusato sessualmente di una donna a Mojacar. A riferirlo è il quotidiano AS . IL FATTO - La pena è stata ...Audi Sport continua i preparativi in vista della partecipazione alla Dakar 2024 . Dopo i test ina maggio, la squadra sta affrontando ulteriori sessioni di prova in Spagna per Baja Aragón , il rally raid previsto a calendario il 21 e 22 luglio. Tre Audi RS Q e - tron parteciperanno ...... né tra i titolari né in panchina, Henderson è da considerarsi a un passo dal trasferimento in. A 33 anni il centrocampista inglese ripartirà dunque dalla Saudi League e chissà che non ...

Calcio, Arabia Saudita: annuncio per la terza categoria. Offerta da 50mila euro QuiFinanza

CALCIOMERCATO - Anche Mahrez lascia l'Europa. Ma la spesa in Premier League non si ferma: Henderson e Fabinho pronti a seguirlo, nel mirino anche Luis Diaz.