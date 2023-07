Anziana trovata morta | Procura | è un omicidio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) "Gli elementi raccolti dal medico legale e dagli investigatori ci fanno propendere, in modo inequivocabile, per l'". Lo ha detto, all'ANSA, iltore di Udine, Massimo Lia, in riferimento ...

Anziana trovata morta in casa, il corpo accanto al divano con ferite alla testa. La Procura: «È un omicidio» leggo.it

UDINE - È stata uccisa Benita Gasparini, l'anziana di 89 anni trovata priva di vita nella propria abitazione in via Percoto 8 a Pantianicco di Mereto di Tomba (Udine) con profonde ferite alla testa e, ..."Gli elementi raccolti dal medico legale e dagli investigatori ci fanno propendere, in modo inequivocabile, per l'omicidio". Lo ha detto, all'ANSA, il Procuratore di Udine, Massimo Lia, in riferimento ...