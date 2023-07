Anziana trovata morta in provincia di Udine | per la procura è omicidio

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Sarebbe vittima di unla donna di 89 anniquesta mattina nella propria abitazione a Pantianicco, indi. Iltore della città friulana Massimo Lia ha infatti indicato come "gli elementi raccolti dal medico legale e dagli investigatori ci fanno propendere, in modo inequivocabile, per l'".