Anziana di 89 anni uccisa in casa in provincia di Udine Ha profonde ferite alla testa e una pugnalata alla schiena

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il corpo senza vita di Benita Gasparini, pensionata di 89residente a Pantianicco (di), è stato ritrovato mercoledì mattina nella propria abitazione. “Gli elementi raccolti dal medico legale e dagli investigatori ci fanno propendere, in modo inequivocabile, per l’omicidio“, ha detto all’Ansa il Procuratore di, Massimo Lia. “La morte è intervenuta presumibilmente per accoltellamento. Stiamo vagliando ogni pista per risalire all’autore del crimine”. Secondo quanto riporta lataToday, la donna aveva smesso di rispondere alle chiamate dei famigliari e di conseguenza questi hanno deciso di andare a trovarla per verificare le sue condizioni. L’è stata trovata con delle...

... all'ANSA, il Procuratore di Udine, Massimo Lia, in riferimento al ritrovamento, questa mattina, nella propria abitazione, del corpo privo di vita di Benita Gasparini, pensionata di 89di ...commenta A Campoformido (Udine) una donna di 89, Benita Gasparini, è stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione con profonde ferite alla testa. 'Gli elementi raccolti dal medico legale e dagli investigatori ci fanno propendere, in modo ...Ventidue le persone sotto controllo sanitario, di cui 6 trasportate in ospedale a Reggio Emilia: due bambine di 7 e 10, un'di 85, un 43enne ed una 48enne in codice di media gravità ed un'...

Anziana di 89 anni uccisa in casa in provincia di Udine. Ha profonde ferite alla testa e una pugnalata alla… Il Fatto Quotidiano

UDINE - È stata uccisa Benita Gasparini, l'anziana di 89 anni trovata priva di vita nella propria abitazione in via Percoto 8 a Pantianicco di Mereto di Tomba (Udine) con profonde ferite alla testa e, ...UDINE - È stata uccisa Benita Gasparini, l'anziana di 89 anni trovata priva di vita nella propria abitazione in via Percoto ...