Antonella Fiordelisi si è fidanzata? Svelata identità | ma lei interviene FOTO

In queste ore sta impazzando sul web la notizia secondo cui pare cheabbia trovato l'amore e si sia. Alcuni utenti l'hanno avvistata in compagnia di un aitante giovane dai capelli biondi. Sulla faccenda è intervenuto anche Fabrizio Corona, che conha avuto parecchi dissapori in questi giorni.

Fabrizio Corona , intervistato da Novella 2000 , fa il punto della situazione dopo aver diffuso un video privato dimentre si trovava nella clinica estetica di Giacomo Urtis, anche lui ex concorrente del Grande Fratello Vip . "mi ha denunciato", parla Fabrizio Corona '...e Fabrizio Corona : è scontro social . L'ex gieffina si è ritrovata al centro di un gossip relativo al suo ipotetico nuovo fidanzato . Pare essere, però, per l'ex re dei paparazzi ...Ormai è ufficiale:ed Edoardo Donnamaria , la coppia tanto discussa nell'ultima edizione del GF Vip , si sono lasciati . Sembra che al di fuori delle 4 mura della casa più spiata d'Italia i due ...

Antonella Fiordelisi smentisce i gossip sul nuovo flirt Novella 2000

Antonella Fiordelisi potrebbe unirsi al cast di "Avanti un altro". L'ex concorrente del Grande Fratello VIP sarebbe corteggiata da Sonia Bruganelli per diventare la nuova "bonas". Secondo voci di ...L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha usato i social per chiarire di non avere flirt in corso: 'Rovino lavoro di paparazzi appostati sotto casa' ...