Antonella e Edoardo | vacanza saltata | il retroscena svelato dalla ex vippona e il tenero gesto di lui

(Di mercoledì 19 luglio 2023)Fiordelisi, interpellata dai fan sulla rottura conDonnamaria, ha fatto una confidenza agli estimatori parlando di una ipoteticache la coppia nata al GF Vip avrebbe dovuto fare.per: lei interviene Ho fatto di tutto. Avevo anche organizzato unae questa cosa non è piaciuta…... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Tra i vari utenti, c'è chi ha pensato alle coppie nate durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip 7:Fiordelisi edDonnamaria, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli,...A poche settimane dalla rottura conDonnamaria ,Fiordelisi oggi ha fatto delle nuove rivelazioni su quello che è successo con il suo ex. Rispondendo a dei follower su Instagram l'ex gieffina ha confessato di aver ...... nessuna nuova fiamma per la Fiordelisi , che starebbe ancora cercando di riprendersi dalla fine della storia conDonnamaria . Attraverso diversi commenti lasciati sui social,è ...

Antonella Fiordelisi in crisi dopo la rottura con Edoardo Donnamaria, la mamma: «Non riusciva ad alzarsi dal l leggo.it

Cresce sempre di più l’attesa per il nuovo singolo di Edoardo Donnamaria, in arte Drojette Dopo aver anticipato il titolo sul palco del Napoli Pizza Village ed essere… Leggi ...Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamari, vacanza saltata dopo la rottura: ecco il retroscena svelato dalla ex concorrente del GF Vip.