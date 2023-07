Antitrust estende a società di Chiara Ferragni procedimento Balocco

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L'`Autorità garante della concorrenza e del mercato "ha esteso alleFenice e Tbs Crew, riconducibili alla signora, ilavviato nei confronti dellaIndustria Dolciaria per pratica commerciale scorretta in relazione all`iniziativa commerciale denominata 'insieme per l`ospedale Regina Margherita di Torino'". Lo rende noto la stessa Authority. Oggi i funzionari dell`Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi di Fenice e di TBS Crew con l`ausilio del Nucleo specialedella Guardia di Finanza.Il 14 giugno scorso l'Autorità aveva avviato un'istruttoria nei confronti diper pratica commerciale scorretta. Secondo l`Autorità "i consumatori ...

L'ha esteso alle società Fenice e TBS Crew, riconducibili a Chiara Ferragni, il procedimento avviato nei confronti della Balocco Industria Dolciaria per pratica commerciale scorretta in ...L'alle società di ChiaraFerragni, Fenice srl e a Tbs Crew srl, il procedimento avviato nei confronti di Balocco . Il 14 giugno scorso l'Autorità aveva comunicato l'avvio di un'...Codacons: 'Chiederemo il rimborso del costo dei pandori' 'L'ha accolto in pieno la nostra richiesta di estendere alle società di Chiara Ferragni l'istruttoria relativa al caso dell'...

Antitrust estende caso-Balocco a società di Chiara Ferragni Agenzia ANSA

Guai in vista per Chiara Ferragni: l'Antitrust ha infatti deciso di estendere a due sue società l'istruttoria già avviata a giugno per la campagna promozionale del natale 2022 del pandoro Balocco.Piovono da più parti le richieste alla FTC di abbandonare il caso contro l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.