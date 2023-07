Anticipazioni Temptation Island 2023 | svelato in anteprima il contenuto del video di Mirko | Perla senza parole!

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Sale sempre di più l’attesa per i fan di. L’episodio di lunedì sera ha scatenato un vortice di domande sulla relazione trae la single Greta, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa vedrà esattamenteneltanto atteso? Le tensioni sono alle stelle mentre i falò tra Giuseppe, Gabriela, Ale e Federico hanno L'articolo proviene da KontroKultura.

quinta puntataIsland 2023 del 24 luglio Protagonista della quinta puntata diIsland , secondo il videopostato sui social, sarà la coppia formata ...Condividi su:Island 2023,e data inizio. Il programma di grande successo sulle coppie sbarca sulle reti Mediaset a partire dal 26 giugno con tante novità e colpi di scena. Confermata la ...Cosa accadrà aIsland 2023 secondo ledella quinta puntata Ci saranno news interessanti su Mirko e Perla . I due paiono sempre più distanti. Lui preso dalla tentatrice e lei pronta a ...

Anticipazioni di Temptation Island: "Colpo di scena, mai successo prima" Biccy

Temptation Island torna in onda d'inverno dopo il successo ottenuto dalla versione estiva: Raffaella Mennoia svela le prime anticipazioni.Gli spoiler della quinta puntata di Temptation Island 2023: per una coppia (per ora ignota) ci sarà un falò anticipato ...