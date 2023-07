Annalisa lo svela dopo le nozze | “Ho baciato una ragazza | sono una persona libera”

L'attrice, notoriamente molto riservata,e non, ma lascia cuori sotto le sue foto, che ... Articoli più letti Gwyneth Paltrow, generazioni a confronto: la foto con mamma e figlia: "...si è sposata: ecco il vestito (tutt'altro che tradizionale) Dopo il matrimonio religioso ad Assisi,prosegue i festeggiamenti in Liguria. E cisui social il più prezioso dei ...si è sposata: ecco il vestito (tutt'altro che tradizionale) Dopo il matrimonio religioso ad Assisi,prosegue i festeggiamenti in Liguria. E cisui social il più prezioso dei ...

Annalisa svela come è stata conquistata dal suo Francesco (e cosa ... R101

Annalisa svela molto sinceramente il perché dei suoi improvvisi cambi di look e genere musicale La cantante ha poi parlato del marito, con cui non ha ancora una casa fissa… Leggi ...Solitamente molto riservata in merito alla sua vita privata, durante l’intervista Annalisa Scarrone si è lasciata andare come mai prima in merito al suo rapporto con il compagno, la cui esistenza è ...