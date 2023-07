Annalisa | la rivelazione dopo il matrimonio | «Ho baciato una ragazza | sono una donna libera»

Di questo, e tanto altro,ha parlato in un'intervista che ha concesso per Vanity Fair , ad esempio il perché funziona la storia con il suo Francesco: 'Perché io e lui ci mettiamo alla prova ...è senza dubbio una delle cantantidi quest'ultimo anno. Nonostante vanti una carriera decennale, dallo scorso autunno l'ex allieva di Amici è riuscita a raggiungere un successo ..."Ho baciato una donna":fa unainedita, cosa c'è dietro #https://t.co/M1uSeh1eAp BlogTivvu.com (@blogtivvu) July 18, 2023 Il cambio di look: "Mi sono messa a dieta!" È ...

È un periodo davvero magico per Annalisa Scarrone. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi non è solo in vetta alle hit musicali ma è anche convolata recentemente a nozze con… Leggi ...Nel suo ultimo singolo Mon Amour Annalisa canta di una “lei che bacia lui che bacia lei che bacia me”, e in effetti la cantante ammette di aver dato un bacio a una ragazza in passato: “Penso che succe ...