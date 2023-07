Angelo Mellone | “Mellone? Un Mario Soldati | ma vestito meglio!”

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’) di Mazzini: “Rai 3 era la Tv ztl. Giletti? Super” Il Foglio, di Carmelo Caruso, pag. 8 (…) Da ragazzo ha scelto la destra. Perché? “Perché a destra erano meno. Mi piaceva stare dove erano meno”. Suo padre? “Un conservatore”. Suo nonno? “Un repubblicano”. A casa quale quotidiano si leggeva? “Il Giornale di Montanelli e altri quattro”. Prima della Rai? “Mi sono laureato in scienze politiche, avuto come maestro Giano Accame. Sono stato ricercatore di ruolo e ho lavorato alla Luiss, chiamato dal filosofo Dario Antiseri. Ricordo ancora le sue parole: `Sappiamo come la pensi, ma qui, con noi, puoi pensarla come vuoi. Siamo liberali’. Ho insegnato anche Storia del giornalismo, sempre alla Luiss, chiamato da Pierluigi Celli, ex dg Rai in quota sinistra, e da Rocco Cotroneo. Arrivato il democratico Gianni Riotta sono stato ...